過去14年逾7000人經優才計劃來港定居　內地人佔86%

入境處自2006年起推出優秀人才入境計劃（優才計劃），以吸引世界各地高技術人才或優才來港定居，提升香港的國際競爭力。保安局書面回覆指，計劃推出至今共有7127名申請人獲分配名額，而去年有1709人，為計劃推出以來人數最多，較前年的874人多出近一倍。7000多名獲批申請人之中，以來自內地的入境人才佔最多數，共有6179名，佔超過86%。

保安局指，其餘經計劃來港的人士，有159人來自美國、130人來自澳洲、127人來自加拿大；其餘532人則來自其他國家地區。另以行業分類所計算，最多人的行業分類為金融及會計服務和資訊科技及電訊，分別有1767人和1625人。

局方指，優才計劃一直是吸引世界各地高技術人才或優才來港定居，以提升香港國際競爭力的重要渠道。優才計劃沒有行業限制，合資格的申請會獲提選至輸入優秀人才及專才諮詢委員會(「諮詢委員會」)作進一步評核。諮詢委員會在考慮香港的社會經濟需要、候選人的背景(例如教育程度、專業訓練/資格、工作經驗、國際視野、語文能力及未來在港發展的計劃)及其他相關因素後，再向入境事務處處長提出建議。