癱瘓政府行動在國安法實施後仍進行　陳曼琪稱有追溯力

民主派人士早於去年3月提出「35+」方案，即民主派要在立法會爭取一半議席以上，以逐步癱瘓政府。惟《港區國安法》於同年6月底實施，不少人認為港區國安法有追溯力。香港中小型律師行協會創會會長的執業律師陳曼琪稱，「35+」癱瘓政府的行為在國安法實施後仍在進行，屬於連續行為，故相關人士需被追究。

陳曼琪解釋，港區國安法第39條訂明「本法施行以後的行為，適用本法定罪處刑。」而戴耀廷在去年4月發表「攬炒十步曲」的文章，預先說明意圖及本質，事件在7月醞釀、組織及實施，並非一日間發生的事，屬於連續行為。她又舉例稱，正如戴耀廷發起2014年違法佔領行動，及後被判刑時法庭亦將部分公開文章納入考慮範圍之內，處理手法與本次事件相似。

對於戴耀廷曾公開指民主派「35+」初選協調的主要工作已完成。陳指他完成自己部分就試圖「割席」，並不能將事情當粉筆字抹走，法律及公義絕不允許該等事情發生，強調戴所寫的「攬炒十步曲」，指向否決財政預算案、企圖令特區政府真空、讓中央對港頒布緊急狀態令，破壞一國兩制、令中央對港管制權受到挑戰。再者，十步曲中提及要外國制裁中國，雖然沒有特定字眼，但明顯就是顛覆國家政權的顏色革命。

至於有市民擔心參與民主派初選投票會觸犯港區國安法，陳曼琪稱國安法立法精神是打擊極少數危害國家安全人士，只是設立底線，並非針對廣大市民。雖然民主派初選是非法選舉，市民參與非法投票並非國安法22條打擊範圍之內。