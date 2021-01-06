山頂克頓道配水庫同屬古羅馬式建築　10年前已被「無聲」拆卸

深水埗主教山配水庫食水減壓缸的清拆工程因惹爭議而煞停，但原來有另一座同樣逾百年歷史、同屬古羅馬式建築的山頂克頓道食水配水庫，早年已被水務署靜悄悄拆卸重建！水務署今(6日)表示，上述配水庫已於2011年遭拆卸，並在原址建造了新配水庫。署方透露曾就拆卸工程諮詢古物古蹟辦事處，建議保留其中兩條支柱及相連拱頂的紅磚構件。

翻查水務署年報，山頂克頓道配水庫同以古羅馬式建築風格建造，該配水庫建於1908年，面積約5,810平方呎，容量約2,000立方米。它以混凝土建造圍牆及地台，並以紅磚鋪蓋圍牆內壁和建造支柱及拱形上蓋，或與深水埗主教山配水庫一樣有保育價值。

水務署對此表示，上述配水庫在拆卸前出現老化和滲漏情況，認為有可能危及鄰近斜坡的穩定性，故該署於2007年批出工程合約，分兩個階段進行以上配水庫的重置及擴建計劃。首階段於2007年在舊有配水庫旁動工建造一個新的配水庫，並於2011年落成啟用；同年展開第二階段工程，把舊配水庫拆卸，並在原址建造另一新配水庫。目前兩個新配水庫的容量合共約7,000立方米。

水務署解釋指，曾就上述工程諮詢古蹟辦，古蹟辦亦知悉當時情況為不可透過維修解決問題，故對此項工程不持異議。此外，政府有見近日社會對深水埗減壓缸的關注，發展局常任秘書長（工務） 將領導一個工作小組，檢視相關部門在處理事件上的情況及提出改善，避免同類事件再發生。