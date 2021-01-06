政Whats噏：死撐冇人影響判決　馬道立留司法爛攤子仍自詡人生巔峰

近年社會發生好多爭議，法庭就社會事件嘅判決結果就係其中之一。面對社會上要求司法改革嘅聲音，例如設立量刑委員會，終審法院首席法官馬道立日前雖話唔反對改革，但又要有理據。喺尋日一個法庭儀式上，佢就話司法獨立嘅概念同政治無關，死撐冇人可以影響法庭裁決。有學者就批評，馬道立上任以來管理不善，亦唔願意去改革，直斥係為官避事。

馬道立將於後日退休，今日(7日)喺終審法院出席退休前法庭儀式。佢喺儀式上致詞時提到話，法治係香港社會嘅基石，任何有關法治、司法獨立等根本概念討論，都要以《基本法》為依歸，又指司法獨立概念同政治無關，反對將司法機構同埋法院工作政治化，冇人可以凌駕法律，亦冇人能夠影響法庭嘅裁決。

馬道立亦繼續死撐，指香港嘅法官竭盡所能，每日都貫徹執行法治，象徵司法獨立得以體現，又話香港嘅政治、社會或經濟氛圍無論孰好孰壞，法官都忠誠盡心地履行責任，就算受批評都不為所動。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，馬道立喺任期間冇進行司法改革，導致出現法官判案有偏差，根本就係管理不善。佢指出，任何國家嘅法官都會處理牽涉政治嘅案件，批評馬道立強調唔好政治化，係屬於為官避事，縱容法官用自己嘅政治判斷判案，反問係咪所有牽涉政治嘅案件，可以任由法官點判都得，形成獨立王國？

陳偉強又指，過去都有唔少人就司法改革提供意見，但馬道立臨尾兩年乜嘢都唔願意去做，批評馬道立要認叻，但又做得唔好，認為唔願意做就應該出少句聲。陳亦話，馬道立嘅消極態度，下一任首席法官要處理佢留底嘅手尾，擔心會更加艱難。

喺終審法院出任首席法官10年，馬道立尋日形容係呢段日子係律師生涯嘅巔峰。講起巔峰，被內地官媒炮轟為「判國禍港四人幫」之首嘅「漢奸黎」壹傳媒黎智英都講過「入獄將成人生巔峰」，最終仲一語成讖。雖然此巔峰不同彼巔峰，唔知馬道立退休過後，會繼續死撐，定係收山唔評論呢？咁就不得而知喇！