政Whats噏﹕促歐洲議會反對中歐投資協定　彭定康又擦存在感

警方以涉嫌違反港區國安法嘅「顛覆國家政權」罪，拘捕53名去年有份組織及策劃、或參與民主派初選嘅民主派人士，「末代港督」彭定康(肥彭)就發表聲明，批評中共對香港進一步施壓。有時事評論員批評，肥彭連自己國家都唔關心，反而對本港事務指手畫腳，認為佢不甘寂寞，發表言論純粹係刷存在感。

肥彭話正當美國候任總統拜登尋求同其他民主國家聯手，應對中共嘅霸凌行為同破壞國際規則時，歐洲議會反而支持歐盟同中共達成中歐投資協定，實在係一個巨大嘅戰略錯誤，強調指不應尋求遏制中國，但要約束中國共產黨。

時事評論員陳雲生認為，每當警方採取執法行動，或特區政府推出新政策時，肥彭對本港事務指手畫腳已經係見怪不怪同屢見不鮮，香港反對派人士隔空同肥彭「一唱一和」，勾結境外勢力更加係表露無遺。陳雲生話，依家已經淪為「政治小丑」嘅肥彭，喺國際舞台已失去角色，相關言論純粹係刷存在感。陳又提到，肥彭好應該先關心剛剛脫歐同受疫情重創嘅英國，檢討自身不足，而唔係對本港事務指手畫腳。

陳雲生又話，中國無可能任由外國勢力擾亂香港秩序，所以警方尋日嘅拘捕行動亦合情合理，能有效制止情況惡化落去。