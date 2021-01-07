富二代女商人攬B女墮斃　警列謀殺及有人從高處墮下

美籍女商人疑患產後抑鬱，攬5個月大女嬰跳樓共赴黃泉，警方調查後將案件列作「謀殺」及「有人從高處墮下」。昨日（６日）下午４時許，何文田一個豪宅屋苑有一名女子，赤裸並手抱嬰兒從高處墮下，頭破血流雙雙殞命。據悉，女事主為知名「富二代」商人羅力力，雖然事業有成，卻一直受情緒問題困擾，誕女後更疑罹患產後抑鬱，不排除一時被負面情緒淹沒，挾女尋短釀成慘劇。

羅力力洋名Lili，現年34歲，擁有美國籍，為成都一間房地產公司董事長的獨女，但她放棄打理家族事業，自行創業經商，現時與年僅5個月大的女兒，同住衞理道18號君頤峰3座一個約5千呎的複式單位。據悉，羅在誕女後疑患產後抑鬱，而她過往亦有情緒問題，前年7月3日到上水豪宅與友人「打邊爐」時疑與人爭執，涉嫌用滾水潑傷一名男子而惹上官非。

事發昨午4時許，君頤峰的保安員突然聽到「嘭」一聲巨響，循聲前往平台位置查看，赫見一名赤條條的女子抱嬰在懷，頭爆肢折倒臥地面，遍體血肉模糊，連忙報警求助。救護員接報趕至，經檢驗後證實2人已返魂乏術，警員圍封現場調查，現場並無發現事主的身份證明文件，加上現場保安員屬替更，未能認出死者。警方經多番追查後，始證實死者為羅力力，相信她偕女嬰從上址墮下，正聯絡死者家人進一步追查案件。

有專家指出，產後抑鬱屬抑鬱症一種，可分為輕、中及重3個級別，有百分之10的媽媽會患上不同程度的產後抑鬱。若婦女本身是抑鬱症患者，或是產前承受環境、經濟及家庭壓力，患產後抑鬱機會比一般人高。產後抑鬱最特別的徵狀，是顯著增加傷害或結束小朋友生命的機會，嚴重患者亦可能出現近似思覺失調的徵狀，例如聽到有聲音批評「你有咩用呀，累咗個細路啫，你不如搞掂佢啦！」患者倘信以為真，便會危害骨肉性命。

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