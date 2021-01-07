3流亡海外初選參選人譴責國安大搜捕　籲國際制裁相關官員

《港區國安法》實施後，已流亡海外的前「民間外交網絡」發言人張崑陽，在香港時間昨晚(6日)深夜，在社交網頁發表以張崑陽、前香港眾志常委羅冠聰及前立法會議員許智峯署名的「流亡民主派初選參選人聲明」，指出針對昨天(6日)香港警方對2020年立法會選舉民主派初選的大搜捕，對此表示極度憤慨和強烈譴責政權一切的政治檢控。

聲明指出，今次打壓再一次證明了香港的一國兩制在中共威權下的淪喪，完全無視初選背後有60萬名香港人的民意支持。今次大拘捕近乎涵蓋整個光譜的民主派人物，可以堪稱是香港史上最大規模的打壓。明顯地，政權希望消滅香港所有的異見聲音，將整個民主派陣營連根拔起，並以國安法寬鬆的入罪準則製造白色恐怖。

今次事件亦是首次沒有持有香港護照的外國公民被捕，大濫捕的名單上包括了一名美藉律師。由此可見，在國安法下不但香港居民的人身安全無法被保障，外國公民亦面對同樣的威脅。外國政府有必要重新審視香港的實際情況已經與中國無異。

為此，該3名流亡民主派初選參選人，呼籲各國政府馬上採取實際行動包括但不限於制裁需要為此負責的官員和暫緩與中國落實任何經濟共同協議。同時亦要求政權馬上釋放所有參與民主派選舉的政治人物。他們相信從來真正破壞政府管治威信和癱瘓政府的只有政權本身，只有政權妥善回應民意，人民才會停止反抗。

3人最後承諾會利用他們在海外的空間持續地發聲，讓世界知道中共如何破壞香港自治，製造白色恐怖，使各國領袖認清中共獨裁的真面目。