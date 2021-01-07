港府將在啟德設指揮中心　紀律部隊助追蹤密切接觸者　

新冠肺炎疫情有緩和迹象，惟農曆新年在即，拜年等聚會活動隨時引爆疫情反彈。港大微生物學系講座教授袁國勇早前倡議動員紀律部隊協助追蹤密切接觸者，據悉，衞生署未來1至2周內，將追蹤密切接觸者的工作交由紀律部隊負責，料有100至200人參與。有專家亦建議一併追蹤密切接觸者的密切接觸者，港府初步調配3000名紀律部隊人員協助。

衞生署疑因人手不足，對確診者進行流行病學追蹤工作緩慢，早前有密切接觸者遲遲未入檢測中心，被揭發在家意外死亡，反映追蹤工作滯後，嚴重影響抗疫工作。袁國勇倡議動員1萬名紀律部隊人員協助追蹤，當有確診個案時，帶同樣本樽上門尋找密切接觸者，甚至即場留樣本檢測，務求於24小時內尋獲有關接觸者。

據了解，港府擬效法內地，將追蹤工作由「兩層」變「三層」，擬一併追蹤密切接觸者的密切接觸者。衞生署負責第一層，即確診者的流行病學調查工作；第二層密切接觸者追蹤交由海關及入境處等紀律部隊負責，暫有100至200人參與，港府將於啟德設立指揮中心，料未來1至2周內展開。第三層追蹤密切接觸者的密切接觸者，港已安排3000名紀律部隊人員參與。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨(6日)透露，首階段會先追蹤密切接觸者的家居接觸者，因同住家人一般較高傳染風險。

政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉日前表示，若確診數字高企，追蹤密切接觸者的密切接觸者數目就會變得很多及較困難。認為目標應是盡量找出所有源頭，當源頭不明個案比例低於一成，或可考慮放寬社交距離措施，加上守住關口，才有望將確診數字「清零」。他建議密切接觸者的密切接觸者毋須檢疫，但要每3日檢測一次。

海關昨回覆東網查詢指，自疫情爆發以來，一直積極參與政府防疫抗疫工作，包括協助追蹤緊密接觸者，該部門將靈活調配人手，繼續全力支持及配合政府在防疫抗疫方面的工作。警方亦表示，目前疫情嚴峻，警方會與其他部門繼續積極攜手抗疫，包括派員追蹤確診患者的緊密接觸者，以盡快截斷傳播鏈，防止疫情擴散。

入境處發言人表示，入境處現時有派人員參與包括追蹤緊密接觸者等的抗疫工作。該處會繼續靈活調配人手，全力配合政府的抗疫工作。