何志平專欄：美麗的景象

「不得了，不得了！新聞報道美國首都華盛頓的街頭結集着大批帶槍的人群，氣氛緊張到不得了，這個星期二的晚上將會是一個漫長的黑夜！」在美國南部休斯敦的老朋友「邁斯達」教授氣急敗壞的來電說。「明天周三是特朗普孤注一擲的大日子，國會舉行年度的第一次聯席會議，認證去年12月14日在各州舉行的選舉人團投票選總統。這過程一路以來都是例行公事，純粹一種走程序的儀式罷了。但今次肯定是火花四射的一個會議，大家都是火氣沖沖，有備而來打一場硬仗！」

我打斷老朋友的話，讓他喘口氣平靜下來，說：「那是在6日下午1點正式計算選舉人票。開票的程序是怎樣的？在哪兒會有突襲的驚奇呢？」

「現任副總統就是參議院的議長，由他主持聯席會議。他將會把來自每州州長認證後的州選舉人票打開，由兩位參議員、兩位眾議員，一起唱票，讀出那州的選票結果，再由他正式宣布結果。如無意外騷擾，整個程序半小時了事。最後由大會主席，即現任的副總統，宣布最終獲勝者，在這裏整個總統大選過程便畫上句號了。跟着下來便是等1月20日中午的上任就職。」邁斯達一口氣的全說出來後，咽一口氣，繼續展開他的論點。

「在唱出每州的選票認證書時，議員們可以提出異議，必須由至少一位眾議員和一位參議員聯合以書面提出。屆時，聯席會議將暫停，眾議院和參議院分別進行不超過兩小時的辯論和投票，而異議動議需要參眾兩院都各自通過才算是被接納。你看，每一個州要用上兩個小時，如在多個州反覆進行，這一過程將會耗費大量時間。以特朗普這樣傾巢而出盡此一擊的策略，這可能是美國歷史上最長的一次兩院聯席會議也說不定！」

我接着的說：「很可能特朗普陣營亦不想每州都惹事，他只要針對幾個他輸掉的搖擺州，推翻拜登的贏面，讓拜登得票少於門檻所要求的270票，他便得逞了。只要能推翻第一個州的結果，便牆倒眾人推，以後的幾個目標州便可能一瀉千里的失守。估計包括亞利桑那州，賓夕凡尼亞州，喬治亞州和威斯康辛州都是戰場！混亂場面是在所難免的了！」

老朋友笑着的認同，說：「公開說會反對幾個關鍵州的選舉票認證的至少有140名共和黨眾議員和12名參議員，可以肯定的說他們一定會提出反對和異議的。還有啊！參議員克魯茲更別出心裁，要求要先完成為期10天的選舉審核，要使那些質疑選舉不公的人放心，才進行最後認證點算結果，那不是要拖拉到1月16日，上任前4天才能確認誰是下任總統！現在知道的是每4個共和黨參議員便有一個是要推翻部分或全部選票結果的。他們都心知肚明的明白這最後也是不會有可能成功的！簡直就是瞎鬧！他們只是為着2024年和2028年的眾議院議席的選舉打造基礎，為共和黨爭奪眾議院的控制權，也是看準了特朗普的7千多萬張選票的群眾勢力而來的！再進一步，就是痛擊拜登贏了大選的合法性的一個下馬威！」

「最聰明的就是副總統彭斯。特朗普不斷的向他作為國會聯席會議的主持人，而施壓軟硬兼施，但他卻欲迎還拒的跟總統保持適當距離，緊守崗位，依法辦事。看來他也為自己以後的政治前途有所期望和打算。」

邁斯達話轉回來，說：「這晚上，特朗普的『驕傲的男孩』開始攜槍結集在華盛頓街頭上，街道兩旁的店舖都上了防暴木板，大道和廣場都被封閉了。特朗普還說他周三會出現在場，並會向群眾演講喊話，在國會內外夾攻造勢！真是好戲連場！這不是應了議長佩洛西2019年說香港的名句嗎：『看哪！多麼美麗的景象！』」

正是，以其人之道，還治其人之身！