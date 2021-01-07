不斷更新：國會已回復安全 特朗普勢再面臨彈劾

美國國會周三（6日）下午（香港時間周四凌晨）舉行特別聯席會議，認證總統選舉的選舉人團投票結果，確認候任總統拜登的當選資格。主持會議的副總統彭斯在會前發表聲明，指他無權單方面拒絕接受結果：「憲法不容我單方面決定該點算哪些選舉人票，哪些不該點。」惟其後現任總統特朗普的支持者，闖入國會山莊破壞。

1月7日（香港時間）

0703：警方稱在國會暴力示威中至少拘捕13人，搜出5支槍械，被捕者都不是華府居民。

0643：警衞官宣布，國會大樓已經安全。

0632：維珍尼亞州州長宣布，維州進入緊急狀態，而鄰近首都的阿靈頓及亞歷山德里亞亦會在當地傍晚6時起宵禁。

0624：有片段顯示，持搶的聯邦調查局特警進入國會大樓掃蕩，期間未有遇到示威者。

0612：民主黨參議員默克利表示，參議院職員在示威者闖入議事廳前，成功拿走放有選舉人團票的箱，「否則它們（選票）將被暴徒燒毀」。

0610: 候任副總統賀錦麗在社交網站發文，呼籲示威者停止攻擊國會大樓。

0543：民主黨眾議員劉雲平促彭斯啟動憲法第25修正案，趕特朗普下台；另一名民主黨眾議員奧馬爾稱她正草擬對特朗普的彈劾條文。

0520：特朗普疑似受壓，在社交網上載片段，呼籲支持者回家。

0515：拜登發表電視講話，形容國家的民主受到攻擊，程度前所未有，指未來4年的工作將是恢復民主。

0440：國防部宣布整個華盛頓特區的國民警衞軍已經出動，動員1,800名士兵，支援執法部門協助恢復秩序。鄰近的維珍尼亞州及馬里蘭州亦向首都派遣國民警衞軍及州警。

0348：警員在眾議院議事廳擎槍，射傷一名圖闖入的女示威者。

0341：警員在國會大樓內施放催淚彈，要求議員戴防毒面罩撤走。

0340：特朗普在社交網站呼籲示威者和平。

0334：華盛頓市長宣布宵禁。

0320：示威者闖入國會大樓，彭斯經地下通道撤走。特別會議休會。

0245：參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，如果推翻選舉人團投票結果，將永遠毀掉美國。

0220：特朗普支持者企圖闖入國會，與警方衝突。國會眾議院佳能大樓（Cannon House Office Building）疏散。

0210：共和黨籍的亞利桑那州聯邦眾議員戈薩爾（Paul Gosar）便站起身，「反對計算亞利桑那州選舉人票」。現場噓聲和掌聲交雜，參眾兩院分別開始就此議題進行辯論。