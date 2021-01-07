美國大選：特朗普支持者衝入國會大樓　警實彈射傷女示威者

美國國會周三（6日）下午舉行特別聯席會議，認證總統選舉人團投票結果之際，總統特朗普的支持者到國會大樓外示威，他們企圖衝入大樓，與在場警員衝突，警員發射胡椒噴霧制止；國會眾議院佳能大樓（Cannon House Office Building）首先疏散，國會大樓更封鎖。不過，部分示威者仍成功闖入國會大樓，副總統彭斯經地下隧道緊急撤離。華府在當地時間周三傍晚6時起宵禁。警員在大樓內施放催淚彈，要求議員戴上防毒面具撤走。一名試圖闖入眾院議事廳的女示威者在被警員射傷中槍，情況危殆。

示威者向國會大樓外步步進逼，拆毀鐵馬，與警員對峙；雙方後來發生推撞，繼而拳來腳往，警員向示威者發射胡椒噴霧驅散，並下令示威者離開，亦有警員受傷被抬離現場。

不過，示威者並沒有撤走，反而有人成功闖入國會大樓，並走到參議院議事廳門外。特別聯席會議因示威者闖入休會，議員離開議事廳，而據報副總統彭斯經地下隧道緊急撤離。

示威者與警員在大樓內衝突，警員在大樓內的大廳施放催淚彈，眾議院樓層要撤離，警方要求議員戴上防毒面具撤走。有示威者打爆眾議院議事廳門上的玻璃，警員擎槍指向示威者；一名女示威者其後被警員射傷頸部，由擔架送走，情況危殆。

其後，示威者也闖入了參議院議事廳，議員門當時已經撤走，有示威者走上議長座位拍照。有示威者亦上載照片，稱自己進入了眾議院議長佩洛西的辦公室，而佩洛西的電腦仍未關閉，正顯示在閱讀電郵的畫面。