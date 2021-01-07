東方日報A1：顛覆國家癱瘓港府　53泛民一網成擒

民主派去年舉辦立法會初選「35+」，涉嫌違反《港區國安法》。警方國家安全處（國安處）昨晨先後上門拘捕53名參與初選的泛民主派人士，又持法庭手令搜查72個處所，並向4公司發出由高等法院法官簽署的物料提交令。在被捕人士當中，包括6名初選發起人、即香港大學法律系前副教授戴耀廷、前議員區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、關尚義及吳政亨，涉嫌組織及策劃顛覆國家政權罪，另外47人涉嫌參與顛覆國家政權罪，並凍結與案有關的160萬港元。另有消息指，52名被捕人士將會被通宵扣查，而區諾軒被扣起護照。

立法會原定於去年9月進行換屆選舉，民主派曾於去年7月中舉辦初選，希望在立法會選舉中能取得逾35個議席，政制及內地事務局曾指初選或涉違法。及至昨晨6時許，國安處陸續上門拘捕有份參與和籌備初選的民主派人士，並搜查他們的住所和議員辦事處，部分人被捕時更被鎖上手銬，分別被送往多間警署調查。

被捕人士包括15名立法會前議員，包括涂謹申、尹兆堅、黃碧雲、鄺俊宇、梁國雄及毛孟靜等，現任區議員18人，而民間集會團隊發言人劉頴匡、前記者何桂藍亦被捕。目前於石壁監獄服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒亦捲入事件，消息指警方昨亦以涉嫌違反國安法，到黃的住所搜查，歷時近一個半小時。

該等被捕人士被指於去年組織及策劃「35+」公民投票初選計劃，旨在進入立法會否決政府任何財政預算案或議案，使特首解散立法會，在立法會重選後，再取得「35+」以上的民主派議員會再否決財政預算案，從而迫使行政長官辭職及特區政府停擺。其後導致中央宣布香港進入緊急狀態，香港示威變得更加激烈，令香港社會陷入停頓，並最後令西方國家對中央政府實行政治及經濟制裁。這行為在於達成戴耀廷在《蘋果日報》及各大媒體上所提倡的「攬炒香港十步曲」計劃，旨在達致嚴重干擾、阻撓、破壞香港特別行政區政權機關依法履行職能。

警方國安處高級警司李桂華指警方動員1,000人，包括國安處、刑事總部、總區重案組及機動部隊人員進行拘捕及搜查行動，而警方依法展開刑事調查，不排除會有更多人被捕。今次調查主要是針對有策略及目的組織計劃的人士，故在無證據的情況下，警方不會對參與投票的人士作刑事調查。

據了解，策劃組織者是戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、關尚義及吳政亨。另有消息指，52名被捕者將被通宵扣查；由日本回港的區諾軒原本在酒店隔離，被捕後已獲准保釋，繼續在酒店隔離， 其護照亦被扣起。

被問到議員有權根據《基本法》審議預算案，李桂華則指議員有權審議預算案，但被捕人士涉嫌宣傳及對外發布，不論任何理由也要令預算案不能通過，令行政長官下台和政府停擺，形容「揸車冇問題，如果揸車打劫就有問題。」李指該計劃得到贊助，金額由4,000元至29萬元不等，其次大部分參與初選的候選人皆簽署了聲明，若輸了不會參與立法會選舉，他反問「咁係咪一個公平、誠實的選舉目的」。另外，中央駐港國安公署發言人表示，堅決支持香港警方對戴耀廷等人依法實施的拘捕行動。

保安局局長李家超批評涉案人士圖謀以歹毒計劃癱瘓政府，通過所謂「35+」和「攬炒十步曲」的計劃，不顧一切否決預算案，令特首下台、令政府停擺、令政府不能履行其職能，更以大規模街頭暴動和其他手段令香港陷入停頓，加上國際制裁，達致真正攬炒和準備共同跳崖，是真正有組織和計劃令香港陷入萬劫不復的深淵，令香港經濟和民生受極大衝擊和破壞，政府絕不容忍，會嚴厲執法。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：