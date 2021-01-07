扶貧不成　失業飆升　多區湧現露宿者新丁

失業率維持高位，政府扶貧不力，加劇露宿問題。尖沙咀露宿者「逼爆」隧道，40多歲、停薪留職的男子淪露宿「新丁」；通州街公園擠滿露宿者，有90後已待業多時，對前景悲觀。疫下社區中心及球場等場地停開，社工直指露宿者更流離失所，港府卻視若無睹，多項防疫支援均拒於門外，議員促檢討整體基層支援措施。

43歲的阿成於尖沙咀連接文化中心的行人隧道露宿逾1個月，任職地盤裝模工作的他原租住套房，早前因停薪留職，難再負擔每月約3000多港元的租金，只好露宿街頭，靠積蓄及做散工維生。阿成說，自己並非完全無家可歸，但位於天水圍的住家面積細小卻又多人住，加上為求方便打工，決定「暫居」隧道。該隧道一向有不少露宿者，近日多達10人「爆滿」，有人要到附近的自助圖書站睡覺。

深水埗通州街公園每晚亦有近80名無家者，90後的力仔最近轉場報到，他已露宿超過1年，曾於多區「打躉」，因未能尋得工作而露宿。他指目前物資尚算充足，但直言對疫情短期內好轉不感樂觀。此外，跑馬地黃泥涌道隧道近30名露宿者聚居，40多歲的泰國人Anna去年初起露宿，她原於酒店當清潔工，但近月已無工開。

社區組織協會去年4至5月發現，因疫情而首次成為無家者的人數較去年上升近1倍，該會幹事吳衛東表示，情況於下半年持續惡化，惟港府遲遲未有額外支援，而一向的失業支援設於綜援制度下，不少無家者卻無領綜援，尤其是近期才失業的無家者更不符合資格。吳續指不少政府場地有無家者聚居，但疫下暫停開放，令無家者流離失所，他曾向政府部門建議開放臨時庇護中心但遭拒。議員鄭泳舜則指，政府有需要正視露宿者需求，如加快建設中轉屋及放寬失業救濟金領取門檻等，同時亦需檢討整體基層支援措施。

社署回覆，由非政府機構營辦的三隊露宿者綜合服務隊於2017-18、2018-19及2019-20年度，曾接觸的露宿者人數分別為1,127, 1,297 及1,423人。露宿者綜合服務隊亦會轉介有需要的個案接受緊急或短期住宿、輔導，及起居照顧，並協助申請經濟援助等。