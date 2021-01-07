Dr.東：胃口差食量少都會肥？　中醫指4類體質易致胖

肥胖人士不一定胃口較佳，在中醫角度，胃口差、食量少，都有機會是肥胖人士體質。中醫一般將肥胖分為虛胖和實胖，虛胖者肚腩大及四肢腫脹，胃口較差；實胖者肌肉結實及面色紅潤。有中醫師指出，無論是虛胖和實胖，大多由身體過多痰濕所致，令脾胃運化失常和臟腑功能欠佳，水濕運作失利積於身體，形成肥胖。要改善體重，須由體質著手對症下藥。

註冊中醫師譚莉英表示，虛胖人士在日常生活中容易感到疲倦、臉色蒼白及多汗，亦容易腹瀉；飲食上胃口未必好，有時食量少。實胖的人則肌肉較結實，面色紅潤，一般有良好的作息習慣，但容易口乾和便秘。飲食方面，易感到飢餓，胃口較佳，由於「食得多，活動少」，造成吸收過多而出現肥胖。而大多數肥胖都是因為身體積聚過多痰濕所致。

譚指有四大類型體質屬「易肥體質」。第一類為痰濕體質，這類型的人身材較胖、肚子大。他們較多痰，嘴巴時常出現黏膩和「甘甘地」的感覺，平常喜愛吃甜的食物。第二類為濕熱人士，他們易感到口乾及生暗瘡，平時容易排便不𣈱、小便見黃。在飲食方面，喜愛吃肥膩食物。若冬天時常打邊爐，易致胃火重、肝火盛，變得容易急躁。

第三種是氣虛人士，這類人的肌肉鬆軟、說話細聲、精神不振，有消化困難問題。第四類為陽虛人士，這類人平時多痰、四肢不溫、容易淨腫；平時怕冷、易腹瀉及精神不振。本港不少上班族有「坐得多，行得少」的情況，容易「久臥傷脾」、「久視傷血」和「久坐傷肉」。中醫認為脾胃負責肌肉和四肢，若脾胃功能好，就四肢有力；若脾胃欠佳，手軟腳軟，久坐則傷脾胃。

上班族長時間使用手機或電腦工作，譚指多用眼亦容易傷血，血氣差會積聚肥膏，加上辦公室經常冷氣大開，有大量寒風進入身體，影響脾胃功能，令人有虛虛胖胖的感覺。她建議虛胖人士多出外曬太陽，吸收陽氣改善身體的狀態。而實胖的人士宜多行樓梯、在家中跳繩或耍太極。

「中醫推介改善肥胖的湯水」

●百合淮山玉米湯（1人分量）

●材料：淮山20克、乾百合15克、玉米1支、南杏10克、汆水的豬肉或豬展4兩至半斤、生薑3片

●功效：清積聚的痰濕、清水腫、健脾，適合虛胖人士

●做法：將所有材料放入凍水煲滾後，以慢火煲60分鐘，最後加少許鹽調味。

●注意：傷風、鼻塞、感冒、多痰者及孕婦要避免服用。

●荷葉薏米豬肉湯（1人分量）

●材料：浸泡過的薏仁15克、乾茨實18克、赤小豆10克、乾荷葉15克、陳皮2片、汆水的豬展或豬肉半斤、生薑3片

●功效：加強利水、消胖、消脂、排毒，適合實胖人士

●做法：把所有材料洗淨，然後放進煲內，水滾後，調至細火煲45分鐘，最後放少許鹽調味。

●注意：月經期間、孕婦、長者、脾虛便溏、傷風、感冒、小便頻或常有夜尿者不宜服用。

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