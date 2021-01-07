首批科興疫苗或月底到港　曾浩輝：會研究安全效用及品質

新冠肺炎疫情嚴峻，疫苗接種變成防疫關鍵，而港府訂購的3款新冠疫苗有指最快下月起陸續抵港。政府疫苗接種計劃專責工作小組專家成員曾浩輝今早(7日)在電台節目表示，預料由內地藥廠科興生產的首批100萬劑疫苗，會在下月初或之前到港，並於下月展開接種計劃，專家小組期望在本月底或之前完成大部分籌備工作，向市民公布接種計劃細節以供參考。

曾指出，由於疫苗每人會接種兩劑，因此預計可為50萬人接種，政府12人專家小組稍後會開會，研究引入疫苗的安全性，有效性及品質，再向政府提出建議。至於兩劑疫苗之間需要相隔多久接種，曾稱科興的疫苗兩針相距約4星期，復星與德國藥廠BioNTech合作研發的疫苗，則建議相隔3星期。

對於外國有說法指，第二劑可推遲接種，曾認為因外國疫情較嚴重，因此希望第一劑疫苗可以給予更多人先接種，再視乎供應才接種第二劑，香港疫情相對沒有這麼嚴重，疫苗是足夠使用，因此有關情況未必符合香港，又指現時不斷有疫苗的新研究，最終兩劑疫苗實際要相隔多久接種，可能仍有變化。

另外，他提到運送過程中需要儲存在攝氏負70度極低溫環境下的BioNTech疫苗，衞生署會向藥廠確保運送過程無「甩漏」，並會全程作好記錄；而發送到接種中心後，可以冷藏在攝氏2至8度的普通雪櫃內約5天。