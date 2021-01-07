53名民主派涉顛覆國家政權被捕　通宵扣查後最快中午准保釋

警方昨日拘捕53名涉及組織及策劃或參與去年民主派初選的泛民人士。

警方國家安全處昨日(6日)以涉嫌違反《港區國安法》的「顛覆國家政權罪」，拘捕53名涉嫌組織及策劃或參與去年7月民主派初選的泛民人士。據了解，他們被通宵扣查一日後，預料最快今日(7日)中午獲准保釋，警方暫時不提檢控。

有份被捕的居港美籍人權律師關尚義(John Clancey)，凌晨已獲釋。

被捕人士包括立法會前議員涂謹申、尹兆堅、黃碧雲、鄺俊宇、梁國雄、郭家麒、譚文豪、朱凱廸、陳志全、毛孟靜；中西區區議員梁晃維、南區區議員袁嘉蔚、彭卓棋、東區區議員李予信、鄭達鴻、趙家賢、徐子見、深水埗區議員何啟明、劉偉聰、黃大仙區議員施德來、觀塘區議員李嘉達、荃灣區議員譚凱邦、岑敖暉、沙田區議員岑子杰、元朗區議員王百羽、伍健偉、屯門區議員張可森、西貢區議員鍾錦麟、范國威、柯耀林、民間集會團隊發言人劉頴匡、前記者何桂藍。

被捕還包括有份參與初選的劉凱文、Jeffrey Andrews、呂智恆、李芝融、劉澤鋒、「抗爭派」馮達浚、鄒家成、前學民思潮發言人黃子悅、職工盟主席吳敏兒、醫管局員工陣線主席余慧明、阿布泰國生活百貨林景楠、關尚義，被捕人士分別被送往多間警署，大部分通宵扣查。