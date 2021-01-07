示威者闖入美國會如港版修例風波　評論員諷：黑暴倒吹

香港黑暴無視法律的示威手法疑「倒吹」美國！美國國會周三（6日）下午舉行特別聯席會議，本欲認證美國總統大選的選舉人團投票結果，但大批特朗普示威者卻闖入國會大樓，與警方爆發激烈衝突，會議中斷、與會者更要倉皇避走。美國示威者蒙面、衝擊議事機關等手法予人似曾相識之感，有時事評論員認爲，美國亂事與本港2019年反修例示威中示威者闖入立法會破壞情況相類似，形容是「黑暴倒吹」，感慨美國「天道輪迴，報應不爽」。

時事評論員陳雲生對於美國國會爆發衝突的場面尤其有同感，他表示，情節與香港前年的反修例示威者闖入立法會大樓破壞情況相類似，包括在大樓外衝破警方防線，闖入大樓內破壞、議長座位被佔領等行爲。認爲有可能是當年本港發生的暴亂行爲，被全世界直播，美國人從而可參考及掌握暴亂的新方法，形容是「黑暴倒吹」。

他續指，當年美國方面多次就香港反修例風波發聲，美國國會眾議院議長佩洛西更曾公開稱，發生在香港的示威遊行是「一道美麗的風景線」，如今同類示威破壞卻在美國上演，情況諷刺，反問佩洛西會否繼續欣賞美國暴亂這道「美麗的風景線」。

有本地政界人士則指，美國警方開槍制服示威者，香港議事機關被佔領時，執法人員卻表現克制。

前年本港修例風波期間，有示威者在7月1日衝擊並佔領立法會大樓，闖進大樓內大肆破壞及塗污，最終須耗費4000萬港元維修被破壞的設施。特朗普當時曾回應指，對香港動盪感到難過，但那是香港人追求民主的表現。