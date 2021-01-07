豐澤樓污水續有病毒須二次強檢　居民憂隱形傳播者致再爆疫

牛池灣彩雲（二）邨豐澤樓早前有污水樣本被驗出新冠病毒，當局發出強制檢測令，要求住戶及合條件的逗留者強檢，至今該大廈已錄5宗確診個案。不過，食物及衞生局昨晚（6日）再向該大廈發強檢令，指污水樣本持續驗出病毒，要求到訪者及住戶接受第二次強檢。有住戶今早到樓下的採樣站檢測，估計上次強檢時有人未主動驗毒、令大廈仍有隱形病人有關，憂大廈再度爆疫。

食衞局的強檢令指出，任何人在上月15日至28日期間曾身處彩雲（二）邨豐澤樓超過2小時的人士，包括住客、訪客及工作人員，須於1月9日前接受強制檢測。

東網記者今早到豐澤樓視察，有流動採樣車在現場為居民檢測，亦有相關人員在大廈地下的污水缸再抽取污水化驗。對於居住大廈污水持續驗出病毒，居民刁女士認為，可能上次強檢時仍有住戶未去檢測，擔心大廈有隱形傳播者，而家中的渠管有輕微滲漏，憂會經渠管播毒，批評房屋署仍未安排人員前來檢查，她暫時自行包妥渠管滲漏位自保。

另一居民梁先生今早亦來檢測，對於要做兩次強檢，他無奈地說：「冇辦法，一定要做」，希望房屋署主動檢查喉管，令住戶安心。他又擔心大廈內有隱形傳播者周圍走動，呼籲其他住戶盡責任自動自覺去做檢測。