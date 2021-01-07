粵港警合作打擊迷姦成份毒品　拘7男4女檢值逾70萬元貨

警方網絡安全及科技罪案調查科，早前發現有不法分子在網上貼文，聲稱販賣有迷姦成分的貨品。經調查後，警方發現部分相關貨源來自內地，遂與廣東省執法部門合作，展開代號「星連」行動，成功於兩地拘捕7男4女，年齡介乎20至33歲。

據了解，相關網上貼文聲稱販賣「迷姦水」及「啪啪粉」，效用可使人神志不清，甚至失去記憶，行動隊伍追查大量線索，成功鎖定貨源，先在清遠搗破一個犯罪團夥，拘捕8名內地人。經調查相信該團夥將相關貨物分銷至港澳台等地。

經進一步調查後，警方相信有不法分子在本港，借用一間性商品店舖名義販賣相關毒品，並於本月5日展開拘捕行動。警方在當日下午，掩至太子大南街一個速遞站，拘捕一名姓陳(28歲)男子，並在他寄送的包裹內，檢獲2支懷疑迷姦藥及一批疑含有第一部毒藥成分的壯陽藥。

同時，探員亦在將軍澳拘捕一名姓梁(28歲)男子，相信他為涉案性商品店舖的網店合夥人，負責收取客人付款，並安排速遞。

至當日黃昏時分，警方到達涉案位於觀塘駿業街一商廈的性商店，在店內拘捕一名姓陳(28歲)男負責人，並在店內檢獲13件懷疑迷姦藥、175盒疑含有第一部毒藥的粉末以及40粒俗稱「偉哥」、屬於第一部毒藥的「威而鋼」。據初步了解，該3名被捕的本地男子分別涉嫌「串謀販毒」及「非法售賣第一部毒藥」。

警方同時搜查葵涌葵定路一工廈單位，相信成功搗破一個涉案倉庫，並檢獲約800件迷姦藥、76盒疑含有第一部毒藥的粉末以及750粒「偉哥」，檢獲貨品超過1,800件，總值逾72萬4千港元。

警方指，檢獲含有迷姦成分的貨物款式多，分別多為液體或粉狀，均無色無味，混入食物或飲品難以察覺，當中亦有以香口膠、噴劑包裝的迷姦藥，呼籲市民提高警覺，免墮陷阱。

警方強調，串謀販毒屬嚴重罪行，最高可被判終身監禁及罰款500萬港元。而購買受管制藥物，甚或企圖將藥物用於不法企圖亦屬違法，一旦干犯「施用藥物以獲得或便利作非法性行為」罪，以至更嚴重的「強姦」罪，最高可被判監14年或終身監禁。