何栢良批確診者追蹤工作未到位　促港府向內地取經

本地第4波疫情有緩和迹象，昨日(6日)確診數更回落至25宗，有指政府將於啟德設置指揮中心，加強對確診個案追蹤工作。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(7日)在電台節目表示，從現實角度考慮，要達致社區個案長期「清零」相當困難，建議衞生部門察覺到零星個案或出現超級傳播者時，要快速進行追蹤及堵截傳播，避免讓個案擴散引起軒然大波。

據悉紀律部隊將協助追蹤確診者的密切接觸者，其中第2層追蹤工作由100至200紀律部隊人員負責負責、第3層就由約3,000紀律部隊人員處理。何引述有關消息時指，個案追蹤由現時的2層加強至3層是好的轉變、處理個案追蹤的人數亦合理。

何提到，若再遇到類似「歌舞群組」等大型爆發，建議有關部門就特殊情況動員更多人力，以免追蹤工作再度滯後。他又建議港府可派中層及負責指揮工作官員到內地視察，參考當地的大型追蹤工作，吸收經驗，讓香港的防疫工作可更「貼地」，以挽回市民的信心。