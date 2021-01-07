兩懲教助理涉為囚犯帶煙縱容用手機　行為失當將轉區院審

2名懲教署懲教助理涉嫌縱容在囚人士未經授權管有及使用手提電話，以及為對方將未經授權的香煙帶進監獄。他們偕3名在囚或曾經在囚人士，分別被控兩項串謀公職人員行為失當罪，案件今（7日）在西九龍法院提訊。5人暫時毋須答辯，控方表示會將案件轉介至區院審理，由於需時索取銀行及通訊紀錄等證物，以及等候轉介文件，故申請押後至2月18日再訊。法庭批准押後，並准5名被告分別以1萬至5萬港元保釋外出。

被告分別為懲教署一級懲教助理楊敬倫(43歲)、懲教署二級懲教助理李浩維(26歲)、28歲在囚人士劉燕俊，以及2名報稱無業、分別36歲的張銳明及23歲林翰祺。2名懲教人員事發時被派駐到塘福懲教所工作，而劉則為該懲教所的在囚人士，而張及林則曾經是該懲教所的在囚人士，分別於去年5月及9月獲釋。

據悉，楊是該懲教所維修組的主管人員，李則是楊的助理，他們負責監管在該組工作的在囚人士的紀律及活動。案發期間有人曾把手機交予在囚人士使用，並提供USB叉電線及香煙。而在囚人士更曾要求懲教人員充值電話卡，又在他們面前使用電話等。

首項控罪指，楊及劉涉嫌於去年7月16日至10月23日，一同串謀使楊在履行公職期間或與其公職相關的情況下，無合理辯解或理由，蓄意及故意地作出不當行為，即縱容劉未經授權管有及使用一部手提電話，以及協助劉改善該部電話的儲值卡信號接收情況。

另一項控罪指李、劉、張及林涉嫌於上述期間，一同串謀使李在履行公職期間或與其公職相關的情況下，無合理辯解或理由，蓄意及故意地作出不當行為，即縱容身為在囚人士的劉未經授權管有及使用一部手提電話，以及為劉將香煙帶進塘福懲教所。