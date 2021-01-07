質疑利用公帑反政府　兩團體示威促宣誓規定涵蓋區議員

區議會今屆首次由民主派主導，泛民掌握其中17區的控制權，惟上任僅一年，區議會已經與政府多番交惡。有團體今早(7日)到金鐘政府總部示威，要求政府盡快修訂《宣誓及聲明條例》及《區議會條例》，並將「黑暴」、支持港獨的區議員取消資格(DQ)。在場的議員陳恒鑌批評，部分區議員「披住港獨旗幟」，甚至利用公帑反政府，促請當局盡快修例並要求所有區議員重新宣誓，否則「遲一日就亂一日」。

「葵青監察議會聯盟」及「荃灣議會監察」早上先後到政總外示威，他們先點名批評今屆葵青區議會在上任後首次會議上，大唱涉及港獨元素的歌曲，又認為泛民人士勾結外國勢力，要求外國制裁香港。團體又質疑，部分區議員利用議員辦事處及活動經費等政府資助反政府。

陳恒鑌亦批評現屆區議會「唔係做民生嘢」，並選擇性服務市民，甚至有「披住港獨旗幟嘅人」在《港區國安法》實施後，仍然於議員辦事處掛起港獨旗幟。他強調市民「唔係好信得過佢哋（泛民區議員）」。陳強調，今屆區議員應重新宣誓，形容此舉簡單但重要，期望政府「唔好拖得就拖，否則遲一日就亂一日」；又要求修例應同時涵蓋香港電台、醫護及教師等受公帑資助人士或機構。

兩個團體分別準備了請願信，局方代表未有到場，最終「葵青監察議會聯盟」將請願信轉交陳恒鑌，而「荃灣議會監察」則表示稍後會將信件寄到相關部門。有示威者則寄語當局：「為官避事平生恥，勿讓公帑養港獨。」示威人士其後和平散去。