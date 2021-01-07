建造業重酬吸引船員開工　春節期間料維持4成材料供應

本港新冠肺炎疫情仍未受控，內地維持嚴謹防疫措施，目前內地船隻來港後，船員返回內地需進行14天隔離檢疫，令不少內河船在臨近農曆新年不願來港，供港建築材料嚴重受影響。據悉業界為免地盤因材料短缺要停工，決定向船員發放額外薪金「自救」。有議員透露，經業界磋商後，部分船員已答允可在春節期開工，料能維持4成建築材料物料供應，為緊急工程提供有限度供應。

工程界議員盧偉國表示，疫情持續近一年，建造業界過去一年亦為建築材料短缺費煞思量，尤其在去年初內地疫情最嚴重之時，供應鏈一度斷裂，及後內地疫情受控，供應才漸漸回復正常。他表示，業界得悉船員希望提早上岸完成隔離檢疫，能與家人共度春節，令供港的建築材料有供應斷裂危機。

他解釋，業界明白船員苦況，故希望透過「補水」等方法，吸引船員調放假期，令船員在新春期間繼續工作，初步預計可維持4成供應，又稱材料運輸成本雖然會增加，但相信對整體工程成本影響不大。他指曾有建議可提早囤積物料，惟本港無地方放置物料等因素，故未能成事。

盧又稱，中港兩地相關部門及業界已就事件進行密切溝通，就政府工程方面，當局已提供6個月寬限期，讓因物料短缺而未能如期完工的工程，不需被罰款。