涉去年刑毀康宏灣仔辦事處　警拘7人包括3巴籍漢

灣仔莊士敦道68號互信大廈，去年11月28日凌晨零時許發生刑毀案。事發時有人步向大廈地下，康宏環球控股有限公司的辦事處，以鐵錘扑碎玻璃門及玻璃幕牆，其後逃去。警方將案交由灣仔警區刑事調查隊跟進。

警方於調查過程中，得悉相關公司於事發2日前曾召開特別股東大會，並因疫情原因未能安排所有股東入場出席，其後該會亦因故腰斬，並未正式進入會議事項。警方不排除事件與股東大會有關，遂遁此方向追查多項線索。

據了解，警方成功鎖定3名南亞裔男子，相信於事發當日前往大廈破壞，再加以追查下，發現該3名南亞裔男子於事發前一日(11月27日)，曾偕同2名本地男子到現場視察地形，並在附近一處後巷位置收藏犯案工具。探員其後翻查附近閉路電視，發現該2名本地男子乘搭私家車到場，遂以該車的車牌登記成功鎖定車主及當日駕駛私家車的司機。

灣仔警區情報組及反三合會行動組於昨日(1月6日)展開拘捕行動，成功在多處拘捕涉案5男2女(23至47歲)，據悉部分被捕者有黑社會背景，其中該3名南亞漢為持香港身份證的巴基斯坦籍人士，他們仍被通宵扣查，另外2男2女則已獲准保釋。

警方指，近期聘用南亞裔人士犯罪案件有所上升，當中包括毆打、刑毀，以至懷疑涉及三合會主使的「掃場」活動等，警方對相關罪案採取零容忍態度，將加大力度打擊。此外，投資涉及風險，警方提醒市民如遇投資失利，應以合法途徑追討損失，切勿鋌而走險以身試法。