研手提超聲波儀速測血管病變　中大指90%準確可臨床使用

胸主動脈瘤是一種血管病變，患者胸腔主動脈會出現永久性擴張，直徑相對於正常主動脈直徑擴張50%至多於4.5厘米，或引發主動脈撕裂或破裂，嚴重時甚至可致死。中大醫學院今日(7日)發表研究顯示，以手提心臟超聲波掃描器有效篩查胸主動脈瘤，準確率高達90%，在儀器輔助下醫生只需短時間培訓，就可將之用於臨床檢查。

研究團隊於2016年至2018年間，招募1,529名平均年齡62歲的高血壓患者參與研究，研究人員利用手提心臟超聲波掃描器為他們進行經胸壁聲心電圖，量度大動脈竇、鼻管交界處、升主動脈、主動脈弓和降主動脈的直徑。

研究結果發現，有關群組的胸主動脈瘤患病率為7.5%，而在胸主動脈瘤的病人中，64個的主動脈直徑大於4.5厘米、73個局部的主動脈直徑與相鄰正常部位相比增加多於50%，更有22個病人同時出現兩種情況。38個主動脈直徑大於4.5厘米的患者接受進一步電腦斷層掃描作比對，當中35個確診為主動脈瘤，反映手提心臟超聲波掃描器檢測胸主動脈瘤的成功預測值達92.1%。

中文大學醫學院內科及藥物治療學系心臟科教授李沛威指，以手提心臟超聲波掃描器為高血壓病人進行完整的主動脈檢查只需約10分鐘，醫生只需接受30分鐘培訓，若在監督下完成20至30個病例，就可以獨立應用於臨床檢查。

中大醫學院影像及介入放射學系系主任余俊豪指，手提心臟超聲波掃描器比傳統診斷胸主動脈瘤的電腦掃描機器的成本低，傳統的電腦掃描機器的價值最少1,000萬港元；而手提心臟超聲波掃描器僅約10萬港元。另外，使用電腦掃描時，至少需4名醫護人員在場協助；而手提掃描器只需1名醫生進行篩查。