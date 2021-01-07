財政預算案下月發表　謝偉銓倡「能者多付」原則為庫房開源

截至去年11月底，本港財政赤字高達3184億港元，政府先後推出4輪防疫抗疫基金救災救市，而新一份《財政預算案》將於下月24日發表，建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓和保險界議員陳健波，今日(7日)分別約見財政司司長陳茂波，就預算案提出建議。

謝偉銓認為，政府應以「應使則使」的原則運用資源，以及以「能者多付」原則為庫房開源。

謝偉銓建議政府增加股票交易印花稅、博彩稅和汽車首次登記稅，尤其是針對貴價車，

以及考慮進一步調高豪宅物業，例如5000萬港元及1億港元以上物業交易的印花稅。長遠研究引入物業增值稅、數碼稅、深化累進利得稅等。

因應新冠肺炎疫情及早前的油麻地舊樓大火，謝偉銓要求政府擴大私樓外牆渠管檢驗計劃，為更多樓宇進行「防疫體檢」，以及注資100億元成立「樓宇維修保養基金」，資助「三無大廈」業主維修公用地方，緩援樓宇老化問題。至於稅務方面，除了繼續寬免薪俸稅、利得稅及差餉，謝偉銓建議當局提供水費及電費補貼，還有提升「持續進修基金」資助上限，協助失業人士進修轉型；以及增設子女教育開支免稅額等。

謝偉銓強調，政府應投資基建，藉此創造就業、刺激經濟。他特別提醒政府，將工務工程及顧問項目適切拆細，目標做到最少30%項目給中小企參與，避免綑綁式招標。

陳健波則期望疫情盡快清零恢復通關，建議推動保險科技突破傳統面對面銷售模式，又說業界希望將來的銷售模式，能夠傳統及網上雙軌進行，但將要修改條款，由於發展保險科技需要龐大資源，故希望政府提供全面協助。

陳健波提到，保險詐騙問題長期困擾業界，令業界、投保者及社會蒙受損失，希望政府可以繼續加強打擊傳統的保險詐騙活動，例如工傷保險詐騙，他已委託立法會研究部作出研究，了解國際如何有效打擊詐騙活動，並於稍後向政府提交報告，希望政府能借鏡。

陳健波又指出，業界大量屬自僱的中介人士正面對收入急速下跌的財政危機，盼政府能體恤業界苦況，提供援助措施。