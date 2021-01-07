運輸署有限度服務　車牌路試筆試須延期　牌照處續停櫃位

新冠肺炎疫情仍未受控，為配合政府僱員特別上班延長至1月20日，運輸署今(7日)公布將繼續維持有限度服務，包括暫停4個牌照事務處的即時申請櫃位服務，及所有駕駛考試服務。

運輸署指，金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處的即時申請櫃位服務，將維持暫停，除免試簽發香港正式駕駛執照服務外，僅提供已在網上登記預約的櫃位服務，及處理經投遞箱、郵寄或網上遞交的申請。在有限度服務安排下，已預約的櫃位服務輪候時間會較長，為免延誤申請續牌，署方呼籲市民可應在牌照到期前三至四周透過網上預約登記。

原定安排在此段時間的駕駛考試服務，包括路試、駕駛筆試及的士筆試將會暫停，駕駛考試排期服務亦會暫停，直至另行公告。署方在恢復駕駛考試服務後，會個別通知受影響考生新訂的考試日期。考生如需改期或更改考試地區，可於排期服務恢復後的兩周內遞交申請。

另外，運輸署轄下車輛檢驗中心的已預約車輛檢驗服務將於周一至五維持服務。