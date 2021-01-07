林麗棠老師墮樓案　校長羅婉儀稱眾老師指控失實

天水圍東華三院李東海小學中文科女教師林麗棠的死因研訊中，被列作有利害關係人士的時任校長羅婉儀，今（7日）以證人身份作供。羅承認事發前夕曾問過死者會否辭職，但強調自己只是情急下衝口而出，又明言庭上作供的老師指控失實，「唔知點解佢哋咁講」，她並否認管治方式有違香港教育專業守則。

羅婉儀供稱，她在2019年2月28日就澳門聯校交流活動未有發正式通告一事跟死者會面，期間她有感不能確保學生安全，覺得無能為力及恐慌，精神壓力巨大，故衝口而出對死者說：「如果將來再犯，可能公職金不保，會否考慮辭職」。

羅形容自己當時口脗是「好擔心」、「少少哀求咁」，強調她只是情急下才說出這些話，並非真的想對方辭職，但承認從沒明確向死者表示會收回該番說話。

其後羅要求死者交書面報告解釋事件，並於前年3月5日再與死者見面。羅稱自己當時「完全無惡過，乜都無」，死者神情也沒有異樣。不過會面後，她卻見到死者在郭靄怡老師身旁哭泣，羅着勞主任代為了解，勞其後答道「佢兩個無事」，羅於是沒有跟進。同日下午，羅收到東華三院來電，知道死者到了總部。翌日她抵達學校時，死者已經墮樓。

羅坦言：「死咗個同事，一定好難接受」，案發後她更被網民「起底」，有人甚至抨擊她是「兇手」、「逼死咗林老師」。她感到精神好差，「行路好慢、瞓唔到，個人操作唔到」。同月她入院2星期，並請病假至同年7月。她承認自己作為校長，從沒就墮樓事件向傳媒及死者家屬交代。

羅直指聆訊中老師不少對她的指控是歪曲、失實，例如她沒有向死者說過「收聲，唔准駁嘴」等話，也沒有說過匿名信對她沒影響，她表示：「唔知點解佢哋咁講，好多誤會無機會澄清」，又形容自己與同事關係「唔係咁差」，更感言：「我都想俾人接納」。

惟死者家屬的代表律師質疑，羅未得到同事共識下便推行政策，不但無視同事意見，更會不理會場合、不介意其他人在場下，直接責罵同事，令他們長期備受壓力，其管治方式有違香港教育專業守則，與學校互相尊重的價值觀亦背道而馳。羅全盤否認上述說法。