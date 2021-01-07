政府經濟顧問料第4波疫情為勞動市場添壓力　下周公布失業率或微升

本港去年9至11月失業率為6.3%，失業人數逾24萬人，政府經濟顧問歐錫熊表示，隨着去年尾爆發第4波疫情，將再度增添勞動市場的壓力，對低技術勞工將會有較大影響，下周二(12日)公布去年10-12月失業率或會稍微上升，本地通脹將會維持在較低水平，直至全球及本地經濟有實在的復甦。隨着本地疫苗即將面世，他預料經濟活動下半年有望反彈，但部分行業短期仍面對挑戰，例如旅遊業因各地封關措施需較長時間恢復。

他今日(7日)在網上研討會指出，去年11月尾，第4波疫情為本地經濟活動帶來壓力，中小企經營大受打擊，去年首11個月基本通脹率放緩至1.4%，去年9至11月失業率稍微下跌至6.3%。他續指，低技術勞工最容易受失業影響，飲食、建造及零售業失業率高企，去年8至10月期間住戶入息中位數按年下跌8.2%。濟低迷下，商品價格上升壓力輕微，預料在經濟恢復至穩健狀態之前，低通脹將會持續。

他認為政府去年耗資逾3,100億港元支援各行各業，有助保留工作崗位和減少企業倒閉，之後的支援需要在開支上更審慎，以保持財政穩健。

新冠肺炎疫苗在各地展開接種，歐表示，若疫苗順利在主要經濟體廣泛推出，下半年環球經濟將會有顯著改善，內地經濟將會是一大亮點，國際貨幣基金組織預測，今年全球經濟將按年反彈5%，相信可以為香港經濟復甦帶來動力，而今年內地經濟增長可達8%。他提醒，去年第4季歐美疫情反覆，對經濟影響或會延續至今年初，加上不同國家均需時完成接種，短期內為環球經濟帶來挑戰。另需留意疫苗接種進展的不確定性、以及拜登當選美國總統亦未必改變對華政策等。