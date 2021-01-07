港府拒設失業援助金　議員批態度敷衍兼官僚

疫情重創勞動市場，惟港府對失業人士援助不足，市民生活苦不堪言。立法會人力事務委員會轄下的「研究在港設失業援助制度小組委員會」今（7日）展開首次會議，多名議員批評港府對於設立失業援助金的態度敷衍、官僚兼傲慢，促當局盡快就此「開綠燈」，援助「手停口停」的基層。

議員柯創盛批評，平日落區接觸不少基層市民，當中不少人均「無工開」而收入大減，批評港府不欲設立失業援助金，過去態度一直敷衍、官僚兼傲慢，只不斷呼籲市民申領綜援。然而，綜援門檻高，不少失業人士難以申請，促當局盡快回應社會訴求，不應再「左耳入右耳出」。

議員郭偉強亦指，本港自前年開始出現黑暴事件，部分工種接近2年「無工開」，要求港府未來提供更多資料，包括推出疫苗及重啟經濟的時間表等，以便議員商討失業援助制度的具體政策。

委員會主席陸頌雄亦指，保就業計劃早前結束，預料失業率或會再進一步上升，市民生活水深火熱，未來將要求有關部門派官員出席，促當局盡快就設立失業援助制度一事「開綠燈」。