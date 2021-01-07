特殊教育需要兒童缺體力活動　中大團隊倡學校增小休時間

本港特殊教育需要(SEN)兒童及青少年被揭嚴重缺乏體力活動，活動水平遠低於一般兒童及青少年。中文大學跨學科研究團隊今(7日)發布，首份以本港SEN兒童及青少年為對象的體力活動報告卡，結果顯示不足2成能達到每日進行60分鐘中等至劇烈強度體力活動的國際標準。研究團隊直指情況令人憂心，建議學校在課堂之間增加自由活動及小休時間，以及提供多元化課外體育活動。

中大團隊近日收集過去10年學術及非學術文獻曾發表的數據，包括國際及本地期刊、政府及非政府報告等，之後審視SEN兒童及青少年所達到預設基準的比例，對各項指標進行等級評定，並吸納包括學界及專業團體等代表的建議，從而發布上述體力活動報告卡。

研究結果顯示，本港SEN兒童及青少年在「整體體力活動水平」表現獲最差的評級，遠低於一般兒童及青少年的評級，反映他們嚴重缺乏體力活動。而在「靜態行為」方面，僅約35% SEN兒童及青少年達到每次久坐不超過1小時的標準，表現同樣較一般兒童及青少年差。

中大團隊直指，缺乏體力活動會增加過重及肥胖等相關健康風險，建議學校推動優質體育課，以及促進家校合作，建立效應評估體系，更有效檢視學童體力活動的概況，並為香港SEN兒童及青少年提供更多參與體力活動的機會。