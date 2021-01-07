美政客回應港美黑暴口徑不一　港議員揶揄持雙重標準

美國國會舉行特別聯席會議，認證選舉人團投票結果，大批總統特朗普的支持者衝入國會山莊，導致4人死亡，多人受傷。多名香港的立法會議員把昔日美國政要撐本港反修例示威的言論，與如今譴責美國國會暴力衝突作對比，仲話要跟回應「學英文」，揶揄美方持雙重標準。

身兼行政會議成員的議員張國鈞今日(7日)於網上貼文，批評美國政府持雙重標準，引述美國國會眾議院議長佩洛西去年曾公開指，美國會支持於香港發生的反修例風波，更形容示威者的行為建成「一道美麗的風景線」。而美國現時亦出現「搞暴力抗爭」，同樣形容衝入議會是為了「表達訴求」，美方卻「轉晒口風」，佩洛西形容美國的衝擊事件對於民主而言，是一種可恥的侮辱，亦指行為並不會阻止國會履行職責。

特朗普則呼籲在國會大樓的人保持和平，不要使用暴力，張國鈞指原來美國同樣懂得呼籲國民守法，事實證明，止暴制亂才是「國際標準」，所有人均應旗幟鮮明與暴力割席。此外，有美國媒體一直形容闖入香港立法會的人是「示威者」，惟形容衝入美國國會的人是「暴徒」，張形容此是「美式雙重標準」。

英國首相約翰遜發貼文指，美國國會發生的畫面非常可恥，認為現時需要有秩序地移交總統權力。另一議員陳恒鑌於社交網站發圖，標題是「跟西方國家回應暴動學英文」，指西方國家回應暴動事件時持雙重標準，此行為才是可恥。

議員鄭泳舜同樣分享同一圖片，指西方民主國家一邊形容破壞香港立法會的行為是「美麗的風景線」，另一邊廂則譴責國民闖入美國國會的行為，批評是持雙重標準。但是，陳及鄭「學英文」時要看清楚，皆因圖中引述約翰遜的言論時，錯誤寫上「英國首相鮑威爾」，而鮑威爾實際上是美國聯儲局主席。