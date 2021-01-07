學童壓力大易生焦慮　機構推培訓課程助管理情緒

香港護理專科學院於2017年，與主張自助學習及增強自我意識的機構UpPotential「無限潛能」合作，推出「青少年關愛計劃」，提升學童的自助技巧、負面情緒及壓力管理能力、抗疫能力等，培養他們以正向思維面對挑戰，今日(7日)發布成效報告。機構計劃透過網上資源平台發布相關課程及資訊，以及一系列到校講座、技巧培訓工作坊等，推廣以來已惠及逾5000名、來自25間小學的學生，計劃亦訓練逾1400名學生成為學生大使，達致助人自助，錄得正面成果。

香港兒科基金2017年數據指，逾50%中學生有抑鬱症狀，25%人更有高度焦慮，每5名中一學生中就有2人有自殺風險；小學生則每3人就有1人，反映青少年精神健康問題日益嚴重、自殺率增加，家長學生壓力都相當大。

機構委託美國喬治華盛頓大學以及轄下的公共衞生學院整理成效報告，報告顯示學生的社交技巧、心理健康、生理健康都有所提升。超過80%學生滿意課程、超過90%學生表示理解自助技巧的重要性，並受啟發學習更多相關知識，且利用自助技巧來緩解壓力及關心身邊的人。學院建議將有關計劃發展成校本課程，以吸引更多學生參與。

聖公會何澤芸小學參與計劃4年，校長張昌明認為，學生平時看似平靜，沒有情緒問題，但學童自殺往往是一念之間，從小培養學生的正向思維、抗疫能力，隨學生成長遇到各種問題，這些情緒管理技巧潛移默化地可大派用場。有參與計劃的小學生表示，面對恐懼和緊張的感覺都能活學活用，使用腹式呼吸幫助自己放鬆，甚至會教導身邊的人深呼吸、控制情緒，認為相當有用。