透過社交媒體接「柯打」　16歲仔涉60宗非法收債刑毀案落網

警方於今日(7日)清晨約5時，在東九龍一屋邨拘捕一名16歲無業少年，相信他最少牽涉全港40宗與非法收債有關的刑事毀壞案件，包括淋紅油活動，警方估計該些案件發生於去年10月至昨日(2021年1月6日)，欠債人因欠債數千至過百萬港元而遭到刑毀。

警方根據已掌握的證據及資料，不排除被捕少年另外涉及逾20宗同類型案件，該些案件發生於元朗、大埔、沙田、東區、九龍城、觀塘、深水埗及將軍澳等，亦有人疑遭刑毀後沒有報案。被捕少年仍被扣留調查，警方不排除有更多人被捕。

由去年1月至12月，葵青警區共有45人因與非法收債活動有關被捕，當中20歲或以下的疑犯有14人，有7人報稱學生。而今年僅過去7日，已有5人涉及同類型案件而被捕，其中4人報稱學生。警方將調查被捕人士是否互相認識。

警方調查顯示，有人透過不同社交媒體，以私訊或朋友介紹方式，接觸該些以「搵快錢」作招徠的工作，工作內容大多是向欠債人家門淋紅油、堵塞鎖匙孔等，其後只需拍照證明工作完成，即可收取現金報酬，每項工作報酬由數十至數百港元不等，一日更可賺取過千元。

警方作出呼籲，家長應多加留意家中的年輕人，由於現時大部分年輕人不用上學，若他們仍經常攜同背囊外出，或有多餘金錢購買物品，家長可以多與他們溝通。