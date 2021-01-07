資助大學畢業生大灣區就業明公布細節　2000名額爆滿或再增

疫情下失業率高企，港府擬推出「大灣區青年就業計劃」，協助本地大學生就業。勞工及福利局局長羅致光今日(7日)出席立法會人力事務委員會時透露，該計劃名額2,000個，當中約700個屬創科業職位，港府會就每名僱員向企業提供1萬港元津貼，明日(8日)將公布有關細節，預料員工最快今年4月可開始工作。

羅致光指出，當局早前曾接觸不少企業，結果反應良好，加上計劃設有最低月薪1.8萬港元，相信對2019至21年畢業的大學生具一定吸引力，有信心可用盡名額。他又指，若計劃反應熱烈，不排除會增加名額。

另外，多名議員關注港府如何支援失業人士。羅回應指，當局聽到社會訴求，亦不斷探討多個支援方案，包括放寬綜援門檻等。惟對於設立失業援助金，羅指「探討完做得到嘅(方案)已經做咗」，其他方法亦有道德風險等考量，須考慮如何證明市民屬失業人士，會否與僱主「打龍通」等，強調政府推出政策前必須防止濫用。