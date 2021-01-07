政Whats噏：立法會裝圍欄「漏罅」　議員批只能「防君子」

前年反修例風波中，立法會大樓遭示威者闖入並肆意破壞，其後立法會設法加強保安，現時大樓外圍正進行裝設圍欄、花槽同防撞柱嘅工程，但日前喺地下議員入口加裝嘅閘機同玻璃門，竟然「漏晒罅」，有議員就話唔收貨喇。

根據立法會文件，工程將會分兩階段進行，第一階段正喺立法會大樓外嘅範圍展開，包括沿添美道及立法會道一帶、以及廣場周邊，即係示威區外嘅範圍增設花槽圍欄，圍欄高度比一個正常人仲高，預計會趕及喺今個立法會會期內完成。

另外，近添馬公園一帶嘅立法會廣場周邊進行第二階段工程，會安裝無花槽嘅圍欄，但暫時未定工程展開日期，預計會喺下個立法會會期內完成。

最近東網見到立法會地下議員入口已經加裝閘機同玻璃門，雖然有一個人咁高，之不過玻璃門並唔係完全密封，門同門之間竟然有大大條「罅」喺度，保安效果存疑。立法會行政管理委員會成員、議員陳克勤形容係「漏招」，相信好似佢一樣，身形較瘦嘅都可以捐過閘機，會同建築署商討補救措施。克勤又相信要堵塞漏洞，之不過唔係萬無一失，皆因呢啲保安措施只係「防君子」，如果要夾硬衝撞就防唔到喇。