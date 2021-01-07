主教山配水庫保育方案　建築師學會倡辦比賽收集公眾想法

逾百年歷史的深水埗主教山配水庫食水減壓缸，因其古羅馬式建築而備受社會關注，香港建築師學會今(7日)召開網上記者招待會，就減壓缸的保育與未來發展表達意見。建築師學會會長蔡宏興認為「復修不是複製」，就已被拆除的4條石柱，不應重新修復，應保持現狀，以史為鑑。他又指現時《活化歷史建築伙伴計劃》，要求參與者負責營運，不時因商業元素至項目失敗，認為政府應投放更多資源，如讓大眾參與復修設計比賽，學會又會成立交流平台，讓政府了解更多公眾想法。

蔡宏興又表示，政府保育敏感度不足亦並非首次，過往亦有內部結構如古羅馬式建築風格的配水庫遭拆卸，包括建於1908年的克頓道食水配水庫及建於1901年的馬己仙峽道食水配水庫，兩者分別於2011年及2010年拆卸。

前古物諮詢委員會成員林中偉則批評，政府在事件上後知後覺，思維亦守舊。他認為保育不應只是考慮單一建築物的建築特色、建築物年代，而是應以整體為首，他建議政府應建立18區古蹟資料庫，並在日後城市規劃上亦考慮古蹟發展。

建築保育學者、香港大學建築文物保護課程學部課程統籌主任余家聲指，現時提出任何保育方案亦是言之尚早，一來是未了解到建築物本身結構安全，第二是應先了解地方歷史，再確立本地安全條例，才制訂政策建議。他表示，現時古建築大多未能配合現時的消防、環評條例，但政府政策死板，形容如同叫一個百歲婆婆需要以妙齡少女模樣視人，指應放寬處理。他又指現時《計劃》由私人機構主導，保育方向或只是以機構需要，未有考慮到地區人士所需，認為政府不應只依賴私人機構了事。