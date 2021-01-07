泛民初選涉違國安法　鍾劍華聲稱無資料可提供調查

53名泛民主派人士籌辦立法會初選投票，昨日(6日)涉違反《港區國安法》被捕。協助舉辦泛民初選的香港民意研究所亦被警方調查，研究所副行政總裁鍾劍華今早(7日)到灣仔警察總部協助調查，聲稱並無任何資料可向警方提供。

鍾劍華應警方要求，今早近10時，在律師陪同下抵達警察總部協助調查，逗留約1小時後離開。鍾指，警方要求他提供民主派初選的相關資料，但他聲稱並無資料可提供，亦未有向警方提供任何資料。而離開警察總部後，鍾指警員與他到元朗寓所繼續昨日未完成的搜查程序，同樣未有帶走任何文件。

此外，鍾劍華原本向傳媒表明於離開時，再回應傳媒問題，惟其後「不辭而別」，記者向他查詢，才得悉他已經離開警察總部。鍾其後於社交網站發文，為事件向記者致歉，指自己乘坐警方車輛離開警察總部，未有在正門離開，期間曾提出希望通知記者，讓記者不用繼續等候，惟警方指傳媒關係組會代為通知。

鍾劍華昨日指，研究所於泛民初選完結後數天，已將大約60萬參與投票市民的個人資料完全銷毀；而儲存了市民首4個身份證號碼及所有相關紀錄的電腦硬碟，亦已經用機器壓碎，並無任何資料殘存。