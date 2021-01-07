鍾翰林被控分裂國家等罪　1月28日轉區院再訊　

前學生動源召集人鍾翰林涉嫌網上發布煽動他人分裂國家的資訊，並且處理近70萬港元被指是犯罪得益的眾籌款項，因而遭警方國家安全處控告一項分裂國家罪、一項串謀發布煽動性刊物罪以及兩項洗黑錢罪。案件今天（7日）在西九龍法院再提訊，由港區國安法指定法官總裁判官蘇惠德處理。法庭批准控方修訂控罪詳情，把案件轉介區院審訊，並將於1月28日在區院聽取答辯，鍾沒有申請保釋，須繼續還押懲教署看管。

控方今日申請修改控罪詳情，經修訂後第1項控罪為《刑事罪行條例》下的串謀發布煽動刊物罪，指被告鍾翰林（19歲）於2020年4月29日至2020年10月27日期間，在香港與其他人串謀發布煽動刊物，即意圖引起憎恨、藐視香港特區政府或激起對其離叛、激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項、引起香港居民間的不滿或離叛、煽惑他人使用暴力、慫使他人不守法或不服從合法命令的煽動刊物。

第2項控罪為《港區國安法》第20條的分裂國家罪，指鍾於2020年7月1日至2020年10月27日期間，在香港與其他人積極組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去或非法改變香港特別行政區的法律地位。

第3及第4項控罪均為洗黑錢罪，分別指鍾於2018年1月19日至2020年10月27日期間在香港，處理其在Paypal Hong Kong Limited的帳戶內的13.34萬港元；及於2018年1月2日至2020年7月29日期間，處理其在香港上海滙豐銀行帳戶內的58.28萬港元，而該兩筆款項全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。