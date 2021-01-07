文員集會被速龍追捕 即時搜身無發現之後被指藏雷射筆

2019年11月2日全港有多個示威集會，一名文員涉在灣仔管有一支雷射筆，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，被告否認控罪，案件今（7日）在東區法院開審。兩名作供警員都聲稱被告極力掙扎，惟新聞片段拍攝到被告被按在地上，沒有大動作。警員並承認第一次對被告搜身時並無發現涉案雷射筆。

33歲被告冼詠倫報稱文員，被控在2019年11月2日，在軒尼詩道北海中心外的公眾地方，管有一個能夠發出雷射光束的裝置。

拘捕被告的警員陳姓警員供稱，當晚擔任速龍小隊到灣仔軒尼詩道進行拘捕行動。他在晚上9時許到達上址，見到現場約有30名示威者，遂在馬路近行人路位置向灣仔方向追捕，而被告在行人路上向他迎面跑來，直至相距5至10米後即轉身向後跑。他從後捉住被告，被告掙扎但最終被捕。

而另一警員9604稱，被告當時被壓在地下，叫他伸手出來上手銬，他反而緊握拳頭，並將雙手擺在胸前。

對於兩名警員均指被告當時極力掙扎，辯方律師就質疑他們誇大其詞，認為不主動伸出手與極力掙扎有明顯分別。辯方於庭上播放新聞電視片段，顯示被告當時被警員制服，並無大動作扭動身體。

另外，警員9604承認當日第一次對被告搜身時並無發現涉案雷射筆，他解釋，被告的背囊內有太多物品，而他當時沒有證物袋，故沒將袋內物品全部取出，直至為被告錄取第一次口供期間才留意到該雷射筆。審訊明天繼續。