旅發局與日本旅行社推虛擬遊港團　反應熱烈已加開至10團

日本是港人最愛的旅遊目的地，而同樣亦未能訪港的日本旅客也渴望早日赴港旅遊。為解決「相思之苦」，旅遊及發展局去年9月與日本旅行社合作推出虛擬旅行團「在家旅行」，團友更可透過片段從第一身視角遊香港。虛擬旅行團反應熱烈，至去年12月已舉辦了10團，超過130人參加。

旅發局發布最新一期《旅發局+》，介紹旅發局如何利用不同類型的虛擬旅行團 (virtual tour)，維持國際曝光，其中虛擬旅行團「在家旅行」最受歡迎。旅發局介紹，這趟「虛擬」行程歷時1.5小時，導遊於虛擬日本機場的旅行社櫃台與團友集合，然後一同乘搭飛機，空中服務員亦會於虛擬機艙講解機上安全須知及入境申報事宜。團友更可透過片段從第一身視角看着旅遊車穿越香港公路、暢遊黃大仙祠及認識具代表性的香港美食。

旅行團的重點是現場直播尖沙咀實況，團友在香港導遊帶領下漫步彌敦道及尖沙咀海濱長廊，導遊會介紹天星小輪及尖沙咀鐘樓。行程亦包括參加酒店虛擬導賞團，模擬體驗入住海景套房。旅行團共分3款，均附送紀念包，當中的豪華團更附上酒店的大熱甜品，讓團友即使在日本也能嘗到香港滋味。

旅行團於去年9月推出，本來只舉辦3團，但由於反應熱烈決定延長，截至去年12月，已經舉辦了10團，超過130人參加，是旅行社舉辦虛擬旅行團以來反應最踴躍的旅行團。