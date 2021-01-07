教大前講師藏自製弩囚1年　不服被視為暴力示威者提上訴

香港教育大學特殊教育與輔導學系前客席講師岑嘉林，去年元旦在灣仔遭警方截查，被搜出在背囊及家中藏有數支自製弩及削尖木棒。他受審後在東區法院被裁定公眾地方管有攻擊性武器，以及有意圖管有攻擊性武器兩罪罪名成立，被監12個月。他不服定罪提出上訴，高院法官今日（7日）聽取雙方陳詞後押後裁決。

37歲的上訴人岑嘉林被指於去年1月1日，在灣仔胡忠大廈外管有一把自製弩及20支尖木棒；及1月2日在其黃大仙住所內意圖管有兩把弩及5支箭。

上訴人的代表律師陳詞指，原審裁判官鄭紀航以他自己對當時社會情況的認知，去裁定上訴人有意圖在日後示威中，使用該些可作武器的物品，但卻沒事先知會控辯雙方，影響到被告的答辯方向。律師強調上訴人被搜查時附近並無遊行示威，控方亦無證據指事件與示威有關。

律師又指，鄭官單單依賴上訴人同時藏有黑衣、黑口罩及面具等，便推斷他與暴力示威者無異，屬非常危險的推論，會令有相同衣着的人被誤會為暴力示威者。不過法官指，上訴人被搜到的物品，過往示威者亦常使用到。而在看過當日搜到的武器後，法官更指：「武器相當驚人，射到人都幾大件事」。

而律政司一方則指，原審時上訴人否認管有該些物品是與示威有關，並且有逐個解釋物品用途，故辯方應早預期法庭會以對當時示威事件的認知去考慮裁決。