港府建議調升職安健法例罰則　商會代表憂中小企因而倒閉

本港不時發生工業意外，港府建議調升職安健法例罰則，當中嚴重致命或受傷個案的罰款金額，由現行的最高50萬港元提升至5,000萬港元。立法會人力事務委員會今（7日）討論有關建議，有議員擔心罰款調升100倍，中小型公司或會因而結業。政府代表則回應指，有關個案門檻較高，估計過去10年僅6至7宗個案或會「掂到門檻」，強調絕大部分違反職安健法例的企業不會被罰5,000萬港元。另外，多個建造業商會到政府總部向勞福局副局長何啟明遞交請願信。

批發及零售界議員邵家輝指出，有關罰款大幅調升100倍，擔心中小型公司一旦出現意外，或有員工拒絕穿着安全裝置而受傷，公司或會因而結業，認為罰款額過高。他認為，職安健法例關乎各行各業，當局應全面諮詢不同業界意見，審慎研究，切勿偏向單一立場。

議員郭偉強則指，現行的職安健法例阻嚇性不足，在過去20多年亦未有修改，有必要作出改善，認為企業會否被罰款5,000萬港元，視乎「係咪間間企業都咁曳」，促僱主一方不要危言聳聽、「自己嚇自己」。

勞工處副處長(職業安全及健康)梁永恩指出，有關個案必須是極高罪責或嚴重疏忽，同時導致嚴重後果的極嚴重違法個案，門檻較高，估計過去10年僅6至7宗個案或會「掂到門檻」，又指法官量刑時將考慮被定罪企業的營業額，強調絕大部分違反職安健法例的企業不會被罰5,000萬港元。

另外，香港建造商會、承建商授權簽署人協會、香港建築業承建商聯會及註冊小型工程承建商簽署人協會的代表，今午到政總門外請願。他們認為，減低工業意外須勞資官三方合作，對業界施加過於嚴苛的罰則將影響業務經營，令行內數百間中小企百上加斤。自由黨發展及建造業關注組召集人趙式浩亦指，提升安全意識及減低意外率應由培訓及獎勵開始，並非單靠增加罰則，一旦有公司因此倒閉，將影響工人飯碗。