大S家姑張蘭藐視法庭囚1年提上訴　法庭拒讓她補交證供

內地知名餐飲集團「俏江南」創始人、台灣藝人徐熙媛（大S）的家姑張蘭，因在俏江南股份爭議之訴訟中，沒有依從香港高等法院的命令披露她的名畫收藏，於2019年被裁定藐視法庭判監1年。她其後申請上訴，並要求補加證供。上訴庭今天（7日）頒判詞駁回她補充證供的要求，不過就未有交代其上訴申請的進度。

本案原告為 La Dolce Vita Fine Dining Group Holdings Limited，被告張蘭。原訟庭在2015年向張頒下披露資產令，但她在同年佳士得拍賣行發布一篇訪問中，提及自己收藏當代中國和西方藝術品逾20年，藏品有300至400件，其中包括當代畫家劉小東的作品《三峽》。

原告以此提告張違反命令藐視法庭，在2018年的相關聆訊中張並無出庭接受盤問，法官就認為她僅在誓章中，含糊表示記者誤解她的說法，並澄清自己再無持有那些藝術品，《三峽》亦已非她所有，但相關內容欠證據支持，因此裁定張確有藐視法庭。

在裁決後被告隨即入紙上訴，但之後再無跟進，2019年判刑時她亦沒有應法庭要求出席，當時法官更向她發出拘捕令。直至2020年，上訴庭詢問被告的律師是否要繼續上訴，律師才提出補加證供的申請。

張蘭要求新加的證供，包括她的一份新誓章，指自己從未擁有過《三峽》，另外還有一份拍賣行的公證文件，表示不能透露《三峽》的物主身份。還有一名田姓男子的誓詞，指稱張因在2014年欠他錢，故曾要求她代為支付54.5萬美元(折合約450萬港元)買藝術品。

上訴庭副庭長林文瀚在判詞中表示，張一直都有資深律師團隊代表，而且有關證據與她的辯護理由息息相關，應當在審訊時便已交出，但她未能解釋為何不早將證據呈堂，故拒絕她補交的申請。