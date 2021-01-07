寒流殺到氣溫下降　店主呻經濟不景冬衣乏人問津

寒流難抵疫情，銷售時令商品的行業吃盡苦頭，首當其衝的時裝店店主大呻冬衣乏人問津，生意大跌近85%，但仍要支付舖租等開支，促政府盡快補貼業界，包括再度推出保就業計劃等。

東網記者今（7日）日到灣仔視察售賣冬衣的店舖，發現店舖人流稀疏，客人少之又少。售賣冬衣如厚襪及手套的楊太指，受疫情影響，經濟不景氣，外出購物的人大減，由疫情前每日約40位客人大跌至現時約25位客人，營業額大跌近85%，生意冷清。她形容「經濟不景，個個都錫住荷包，唯有賺幾多用幾多，餐餐清啦」。

售賣冬裝的張先生表示，目前市道不好，市民集中購買必需品，減少不必要消費如置裝。他稱，自疫情開始生意大跌50%，唯每月仍須支付約5萬港元的租金及雜費，目前僅靠家人津貼及積蓄過活。他又指上月聖誕旺丁不旺財，「來看的人多，但買的人不多，港人不愁沒衣服穿」。他又期望政府向市民派錢，令他支撐日常生活，否則「挨唔到幾耐」。市民Cindy指衣服不算貴，「見到鍾意都會買，但係會等特價先買」。