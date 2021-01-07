政Whats噏：就港台存廢問題做調查　陳恒鑌：多數市民要求殺台

每年耗逾10億港元公帑嘅香港電台(港台)近年喺廣播處長梁家榮掌管之下，屢次被指節目內容偏頗，通訊事務管理局更多次向港台發出警告及嚴重警告，令市民質疑其存在嘅必要性。議員陳恒鑌(Ben)日前就喺社交平台就港台存廢問題收集民意，話現階段收集到嘅意見都傾向於「殺台」，市民覺得年代變遷，港台偏離咗原本嘅軌道，亦都失去存在嘅意義。

Ben從本月初開始喺網上就港台嘅存廢問題收集意見，預料本月中就可以收集到足夠嘅民意結果。佢話按照依家收集到嘅意見，大部分市民都傾向於「殺台」。市民主張廢除港台嘅理由，有指港台喺警民衝突嘅報道手法非常不公、港台作為公營機構未有喺解說政策上幫助市民了解施政、亦有市民話可以喺不同渠道拎到資訊，認為冇必要每年用咁多公帑維持港台運作。

咁多市民對港台不滿，甚至想廢除港台，Ben又點睇呢？佢話市民覺得港台失去存在意義係可理解嘅，譬如港台過去冇收斂，反而變本加厲。佢舉例話港台製作嘅2020年香港政情大事回顧，當中選材大部分係講警民衝突，唔少市民覺得唔客觀，而佢都覺得港台報道角度有偏頗，處理爭議事件嘅手法並無幫助市民了解事件，所謂嘅「一年落墨」對社會可謂毫無幫助，難以令人信服港台點解要花費咁多資源製作節目喎。

睇返過往一年，Ben就鬧爆港台對履行《香港電台約章》有偏差、節目內容上有爭議，政府都需要負上責任，更應該對存廢問題表態。佢又話港台始終係商經局轄下部門，局方一直縱容港台，冇好好監督。雖然局方負有責任，但Ben話廣播處長梁家榮責任更大！佢話港台過往收到咁多投訴，又經常收到通訊局發出嘅警告，然而梁唔單止冇扮演帶領港台走往正確方向，更冇嚴格要求港台按《約章》辦事，但市民都知道梁即將卸任廣播處長，所以都認為梁懶得理。

另外，Ben話港台問題唔可以一直拖住唔理。佢等意見收集嘅結果出爐後，會約見商務及經濟發展局表達意見，亦都會喺資訊科技及廣播事務委員會上提出討論港台嘅存廢問題，如果局方要保留港台就需要交代以後點樣處理；如果局方想廢除港台，就需要講明係私有化，還是直接殺台。Ben話一定要局方妥為回答到先會收貨，因為港台已經引起民憤喇！

其實，港台內部都立立亂，又因為溝通問題差啲掀起風波。話說警方尋日(6日)拘捕53名泛民主派人士，指佢哋曾籌辦立法會初選投票，涉違反《港區國安法》。有指梁家榮曾下令香港電台唔可以訪問呢班被捕人士，工會今日(7日)傍晚同梁家榮會面，引述梁話唔係命令下屬唔可以訪問相關被捕人士，只係善意提醒製作人員應按現行編採機制，謹慎處理。