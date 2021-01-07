男教師否認襲警　警睇片未能認出同袍　官：梗係啦都無冧巴

2019年9月8日晚港島區多處有警民衝突，當晚一名27歲男教師涉嫌在港鐵銅鑼灣站外襲警被捕。他否認一項襲擊在正當執行職務之警務人員罪，案件今（7日）在東區法院開審。兩名作供警員均不能在呈堂錄影片段中認出同僚，裁判官鄧少雄見狀便稱：「梗係啦都無冧巴，梗係認唔到啦」。

控罪指，被告陳睿懿於2019年9月8日，在港鐵銅鑼灣站F1出口外襲擊在正當執行職務的警員趙金。

警長林榕南供稱，當晚7時許銅鑼灣F出口外有數十人聚集，大叫「死黑警」等口號，當中包括被告。林認為被告的舉動或會破壞社會秩序，於是上前調查，惟當他伸手搭被告膊頭之時，被告突然轉身逃跑，他嘗試追上不過被膠欄絆倒，起來見被告已被制服。

而報稱受襲的警員趙金供稱，當晚他見被告轉身逃跑，便追上捉住被告的上衣，之後二人失平衡雙雙倒地，他將被告壓住，惟被告不斷掙扎，更揮拳打了他的左臉一下。其後在同袍的協助下制服被告。趙事後送院接受治療，即晚出院。

趙在庭上稱見到軍裝警想搭被告膊頭，但口供紙又寫是搭住了被告膊頭，遭到辯方質疑。趙回應說：「寫錯左，我承認」，更承認自己「學歷低、寫得差、表達能力唔好」。

惟林、趙兩人均未能在呈堂片段中認出同僚，裁判官頗有微言，直指：「我點知邊個警員係邊個警員呀？」、「梗係啦都無冧巴，梗係認唔到啦」。趙回應覺得背部標記「條條揈、好論盡」，故此沒有有制服上展示警員編號。聆訊未完，2月10日續審。