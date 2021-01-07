外國政客譴責港拘53泛民　港府斥言論失實無懼制裁威脅

自警方昨晨(6日)拘捕53名涉干涉《港區國安法》中的顛覆國家政權罪的泛民人士後，有不少海外政府官員和政客就此作出評論和譴責，港府發言人今晚(7日)就有關言論回應，批評是以偏概全和失實的言論，強調政見上的多元與試圖嚴重破壞政府依法履行職能之間存在清晰的界線，任何國家都不會容忍這種歹毒的圖謀，而政府亦會無懼任何海外政府的制裁威脅，亦會毫不猶豫譴責粗暴干預香港事務的外國或境外勢力。

發言人指港區國安法或特區內任何法律，對香港每一個人皆平等適用；無人可凌駕於法律之上。對於某些海外政府官員似乎作出持某種政治理念的人應不受法律制裁的言論感到震驚，又強調本港對自身的法治引以自豪，不論疑犯的政治背景，執法機關都有責任對違法行為採取行動，而拘捕亦是基於證據而行動，政府會嚴格按照相關法律和條例行事。

發言人重申，自港區國安法落實以來，困擾市民多月的街頭暴力已大為消減，社會恢復穩定，市民的合法權利和自由亦得到保障，罪犯亦在本港獨立的司法制度下繩之於法。