深水埗「虎撲」冚非法賭檔　拘4男檢釣魚機現金

鑑於本港疫情嚴峻，政府早前宣布繼續收緊防疫措施，勒令遊戲機中心等處所暫時關閉。深水埗警區特別職務隊人員於今日（7日）下午約5時，在區內展開代號「虎撲」的打擊非法賭博行動。人員突擊搜查深水埗鴨寮街191號一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，人員檢獲1部釣魚機、7部射擊遊戲機、1部讀卡器、一批遊戲卡及約1,500港元賭款。

警方於單位內拘捕一名36歲姓李本地男子，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。同時，人員拘捕3名本地男子，年齡介乎40至42歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」及違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）被捕。所有被捕人士現正被扣留調查。人員將向有關人士發出定額罰款通知書。

警方重申，根據香港法例一百四十八章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬港元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬港元及監禁9個月。

在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。