警署外等候尹兆堅保釋　民主黨2職員及區議員違禁聚令收告票

警方日前拘捕逾50名民主派人士，指他們籌備和參與去年中的民主派初選，涉違反《港區國安法》，在扣查逾30小時後陸續獲釋。其中前議員尹兆堅和荃灣區議員譚凱邦在被捕後於荃灣警署扣查，在等候尹兆堅獲釋時，逾20名警員於現場以違反禁聚令為由，要求在場人士離開，據悉最終警方向在場等候尹的民主黨2名職員發出定額罰款5000元的告票。

尹兆堅的助理指，在收到獲釋通知後隨即趕到荃灣警署等候，期間曾有警員查詢是何人，於9時多則有整隊警員到場，將現場人士逐一盤問，並指他們有共同目的，不能多於兩人聚集，以及需要保持1.5米的社交距離。尹的助理指他們和尹的家人在等候期間有保持咪離，亦不多於兩人聚集。

在尹兆堅保釋後，隨即有警員上前，要求助理停止直播並登記身份證，據悉警員亦有等候尹的民主黨2個職員和1名區議員梁國華，以涉違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（第599G章）發出定額罰款告票。

在現場等候譚凱邦的大埔區議員任啟邦表示，警方在晚上10時許以橙色膠帶設封鎖線，並以禁聚令要求在場等候人士離開。